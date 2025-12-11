吉本興業は、２０２６年１月８日から１８日に大阪・ＬＡＵＧＨ＆ＰＥＡＣＥＡＲＴＧＡＬＬＥＲＹＯＳＡＫＡで世界から注目を集めている染色アーティスト「京藍染師」松粼陸の個展「ＬａuｇｈｉｎＫｙｏａｉ〜京藍の中で笑う京藍染師・松粼陸個展」を開催すると１０日、発表した。本展では、これまで京提灯、京都老舗綿布商のてぬぐいブランドとのコラボレーションなど、伝統工芸もアートで楽しく伝え