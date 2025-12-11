女優の北川景子（39歳）が、12月11日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。「今年一番くらい笑って。ほんとに笑って」と、吉沢亮が出演した映画を観て、声を出して笑ったと語った。北川は、10日に都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式に登壇。吉沢亮（31歳）と共に番組のインタビューに対応した。そして、北川は吉沢の主演作について、「『国宝』は当然なんだけど、『ババンババンバンバンパイア』がほ