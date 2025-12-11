祝福を受ける木戸大聖（右） 木戸大聖が10日、都内で行われたハースト婦人画報社主催『ELLE CINEMA AWARDS 2025』に出席。映画『ゆきてかへらぬ』での演技が評価され「エル・ガール ライジングスター賞」を受賞した。トロフィを贈られると、客席やプレゼンターら三方に向かい「ありがとうございます」と感謝を伝えた木戸。「俳優を続けてお芝居で賞を頂けたのは初めて。きょう誕生日で最高のスタートをこの賞で切る