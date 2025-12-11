吉沢亮 吉沢亮が10日、都内で行われたハースト婦人画報社主催『ELLE CINEMA AWARDS 2025』に出席。主演作『国宝』での演技が評価され「エル メン賞」を受賞した。また『国宝』には「話題賞」が贈られた。シックな黒のスーツ姿で登壇した吉沢。トロフィを手に「このような煌びやかな場所に呼んで頂き、このような栄誉ある賞を頂けて誠に光栄」と喜んだ。また自身にとって『国宝は』は「１年半の歌舞伎の稽古があった