東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.44高値182.62安値182.01 183.31ハイブレイク 182.97抵抗2 182.70抵抗1 182.36ピボット 182.09支持1 181.75支持2 181.48ローブレイク ポンド円 終値208.77高値208.90安値208.24 209.69ハイブレイク 209.30抵抗2 209.03抵抗1 208.64ピボット 208.37支持1 207.98支持2 207.71ロ&#1254