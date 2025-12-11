東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6676高値0.6686安値0.6629 0.6755ハイブレイク 0.6721抵抗2 0.6698抵抗1 0.6664ピボット 0.6641支持1 0.6607支持2 0.6584ローブレイク キーウィドル 終値0.5816高値0.5825安値0.5761 0.5904ハイブレイク 0.5865抵抗2 0.5840抵抗1 0.5801ピボット 0.5776支持1 0.5737