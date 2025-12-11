今回は、妻の流産を喜ぶ最低な夫のエピソードを紹介します。これで再婚できる…「妻が最近流産しました。妻に対し気の毒だなという気持ちはありますが、『よし、これで離婚できるな……』と不謹慎ながら思いました。なんでかというと、俺は職場の後輩女子と再婚したいとずっと考えていたからです。ただ子供がうまれたら簡単に離婚できないし、養育費を払わなきゃいけないですよね。だから心底ほっとしました」（体験者：30代 男性