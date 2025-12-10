韓国発のライフスタイルブランド「ウィグルウィグル（wiggle wiggle）」が、しまむらとコラボレーションし、キッズ・ベビー向けのアイテムを発売する。12月10日から一部のしまむら店舗および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コレクションでは、しまむらならではの使いやすいデイリーアイテムにウィグルウィグルらしいポップなデザインを融合したアイテムを展開。ブランドのアイコンであるデイジーを刺繍