大阪12月限ナイトセッション 日経225先物50860+260 （+0.51％） TOPIX先物3405.5+15.5 （+0.45％） シカゴ日経平均先物50860+260 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 10日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米連邦準備理事会（FRB）は米連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り0.25％の利下げを決めた。パウエルFRB議長はFOMC終了後の会見で、今後の政策