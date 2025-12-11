広島・玉村昇悟投手（２４）が１０日、ウエートトレーニングを重視して球速アップにつなげるプランを明かした。マツダスタジアムを訪れた左腕は「筋力系（のトレーニング）は例年より多め」と過去のオフ期間よりもフィジカル強化に力を注ぐ方針を示した。鍛えるのは上半身と下半身。「トータルで考えて“エンジン”が大きい方がいい。ウエート単体で考えてもいい時期と思って、今は筋肥大をメインに」と筋肉を大きくすることに