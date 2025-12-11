パラマウントのスタジオ＝8日、米ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手パラマウント・スカイダンスは10日、米同業のワーナー・ブラザース・ディスカバリーの株主に宛てた書簡を公表し、自社による株式公開買い付け（TOB）への支持を呼びかけた。競合するネットフリックスによる買収計画は「深刻な規制上の不確実性」があるとして、株主に対しパラマウントの提案を選ぶよう促した。書簡でデービッ