松嶋菜々子が主演する2026年1月8日スタートのドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）に、戸次重幸の出演が決定した。正子（松嶋）にコンプレックスを持つ嫌な上司を演じる。【写真】強運だけが取り柄な室長役で高橋克実が『おコメの女』出演本作は、松嶋演じる“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）が、悪徳脱税者を成敗していく社会派痛快エ