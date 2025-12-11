竹内涼真と町田啓太がダブル主演する12月18日配信開始のNetflix映画『10DANCE』より、“2人の信也”の視線が熱く絡み合う新カットが公開された。【写真】ダンスの先にある〈愛〉とは？Netflix映画『10DANCE』場面写真本作は、男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤による同名漫画（講談社「ヤングマガジン」連載）を実写化。監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフ