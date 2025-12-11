鈴木福が主演する内藤瑛亮監督最新作『ヒグマ!!』の新たな公開日が、2026年1月23日に決定。あわせて、新たな公開日の予告編と新ビジュアル、さらに場面写真10点が一挙解禁された。【動画】映画『ヒグマ!!』、新たな公開日の予告編本作は当初11月21日に公開予定だったが、現実の被害状況を踏まえて公開が延期されていた。今回あらためて公開日が決定し、『ヒグマ!!』製作委員会、監督・脚本を務めた内藤瑛亮、そして主演の鈴木