島根県の最西端、山口県との県境に位置する津和野町。「山陰の小京都」と呼ばれるこの町は、鎌倉時代から続く城下町で、白壁の町並みと豊かな文化が今も息づいています。文豪・森鷗外、明治の哲学者・西周といった偉人を輩出した地としても知られ、その歴史的景観は日本遺産「津和野今昔〜百景図を歩く〜」にも認定されています。☆☆☆☆●山陰随一の石垣が残る「津和野城跡」鎌倉時代に築かれ、約600年にわたり津和野