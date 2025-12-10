トヨタ自動車株式会社は、LEXUSのコンパクトクロスオーバー「UX300h」を一部改良し、2025年12月4日より全国のレクサス店を通じて発売した。 同モデルは、新たに64色から選べる室内イルミネーションを採用し、前席足元やコンソールの照度も向上。さらに“version L”では内装色との統一感を高める天井色の変更を行った。外装には新色「ホワイトノーヴァガラスフレーク」を追加し、上質で個性