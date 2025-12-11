英国のチャールズ国王とカミラ王妃が、恒例のクリスマスカードを公開した。今年は、4月に行われたイタリア・ローマへの国賓訪問の際に撮影された写真が採用されている。 【写真】仲睦まじく…王室が公開した今年のクリスマスカード 写真は、駐イタリア英国大使の公邸であるヴィラ・ウォルコンスキーの庭園で2人が手を取り合う姿を、写真家クリス・ジャクソンが撮影したもの。 このカӦ