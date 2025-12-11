今年のノーベル平和賞授賞式は、受賞者であるベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が出席しないまま進められた。マチャド氏は10日（現地時間）、ノルウェー・オスロで開かれた授賞式に時間通りに姿を現すことができなかった。代わりに、娘のアナ・コリナ・ソサ・マチャドさんが賞を受け取った。マチャド氏は娘を通じて、「民主主義を望むなら、自由のために戦う覚悟が必要だ」と述べ、「この賞は、民主主義が平和に不