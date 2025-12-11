スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は10日（日本時間11日）、メッツからFAとなっていた通算253セーブのエドウィン・ディアス投手（31）と契約合意したドジャースが、このオフにさらに大型補強へ動く可能性を排除できないと報じた。ドジャースは当初、クオリファイングオファー（QO）を受けたFA選手の獲得でドラフト指名権を失うことに慎重だったが、最終的にディアスへ3年6900万ドル（約108億3300万円）を提示し、2026年