12月9日、タレントの渡辺満里奈がアメーバオフィシャルブログを更新。18歳を迎えた息子の誕生日を祝ったことを明かし、その温かな誕生会の様子がファンから反響を呼んでいる。【関連】名倉潤、誕生日を迎えた渡辺満里奈との見つめ合いSHOTに反響「おしどり夫婦」「ケーキすごい！」この日、渡辺は「誕生会」と題してブログを更新。「息子18歳の誕生日と いうことで」と切り出すと、“18”のゴールドバルーンが飾られた誕生日デコレ