茨城県では2025年10月25日〜26年1月18日の期間、アニメ「薬屋のひとりごと」のコラボスタンプラリーが実施されている。「IBARAKI is Blossoming 薬屋の巡遊録」。県内10か所を巡るって集めるスタンプは、それぞれ観光スポットをモチーフにした描きおろしミニキャラクターがデザインされていて、とってもかわいい！だが、なぜ「薬屋のひとりごと」とコラボを？『薬屋』作品の舞台は架空の中華風帝国で、聖地というわけでもないし...