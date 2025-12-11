「（球団から）来年レギュラーとって、30発打ってくれと言われました」。ロッテ・山本大斗は今季プロ初本塁打を含む、チーム日本人最多の11本塁打を放ち、長距離砲への第一歩を今季踏み出した。昨季イースタン・リーグの本塁打、打点の二冠に輝いたロッテ・山本大斗は、昨年8月以降、“左足の使い方”、“タイミングの取り方”を意識し、ファームで8月以降の打率.377をマークしたが、「そのまま継続して、甘い球を逃さないと