住宅ローンの返済額が家計にどれほど影響するかは、多くの人が気にするポイントです。特に月10万円を超える水準では、家計とのバランスを意識する人が増え、自分の返済額が「一般的なのか」「自分の収入で無理なく続けられるのか」と悩む人も多いでしょう。 返済額の妥当性は世帯ごとに異なり、年収や家族構成、物件価格、金利タイプなどの条件によって負担の大きさは変わります。本記事では、最新データを踏まえ