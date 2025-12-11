取引先に酒を飲ませる「接待」はいつビジネスの重要な一角を占めるようになったのか。山口大学准教授の右田裕規さんは「太平洋戦争前後の時代に、物資の供給を管理していた軍人官吏へ企業が歓待したことが一つの始まりだ」という――。※本稿は、右田裕規『「酔っぱらい」たちの日本近代』（角川新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／taka4332■「社用族」は戦