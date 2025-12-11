ガールズグループAPRIL出身の女優ユン・チェギョンが、眩しいビジュアルの近況を公開した。【写真】ユン・チェギョン、純白ウェディングドレス姿去る12月9日、ユン・チェギョンは自身のSNSに「あれこれ」という言葉とともに複数枚の写真を投稿した。公開された写真のなかで、彼女はさまざまな魅力を披露している。自然にウェーブのかかった長い髪と明るい笑顔は、まるで雑誌の一場面のように優雅で清純な魅力を持っている。特にオ