出口夏希 出口夏希が10日、都内で行われたハースト婦人画報社主催『ELLE CINEMA AWARDS 2025』に出席。映画『か「」く「」し「」ご「」と「』での演技が評価され「エル・ガール ライジングスター賞」を受賞した。スタイルの良さが際立つ、黒のキャミにホワイトのロングスカートを組み合わせた大人感あるドレス姿で登壇した出口。トロフィを手に「嬉しい気持ちでいっぱいです。思い出のある作品でしたので、作品に携