女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日、第54回が放送され、英語教師レフカダ・ヘブンの最初の結婚生活が描かれた。ヘブンの元妻・マーサ役を米女優ミーシャ・ブルックスが好演。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏や起用理由を聞いた。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹