Ç¼´ü¤¬Ã»¤¤¥µ¥¯¥é2022Ç¯6·î¡¢Æü»º¤«¤é·ÚEV¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸½ºß¤Ç¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤â½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ÈºÇ¿·¤ÎÇ¼´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü»º¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¤¹¤°Ç¼¼Ö¡É¤Ç¤­¤ëÆü»º¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¥µ¥¯¥é¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¹ñÆâÈÎÇä¤¬2Ëü832Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯ÅÙ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ËÂ³¤­¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇEVÈÎ