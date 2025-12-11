＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ初日◇10日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞「270ヤード飛ばすドライバーが武器です」。11月に行われたプロテスト合格者向けのアンケートに、木村円（まどか）はそう記した。ベストシーズンより気温はグッと下がったが、その片鱗を見せたのは310ヤードの14番パー4。「わりと当たりました」というティショットは、ピンまで残り30〜40ヤード地点まで運んで“寄せワン”の