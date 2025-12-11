TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が11日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）を欠席した。番組冒頭に、同局の江藤愛アナ、吉村恵理子アナ、小沢光葵アナ、古田敬郷アナ、木曜レギュラーのアイドルグループ「櫻坂46」松田里奈が登場。江藤アナが「今朝のお目覚めはいかがでしょうか？」とあいさつ。「THETIME，、朝8時まで私たちがお伝えしてまいります」と伝えた。続く「お目覚