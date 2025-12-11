タレントの堀ちえみ（58）は、声の違和感を明かした。【映像】Bスポット治療を続ける堀ちえみ（複数カット）2019年2月、ステージ4の舌がんであることを公表し、舌の半分以上を切除する手術を受けていた堀は、2024年2月に、舌がんの完治を報告していた。2025年1月に更新したブログで、喉の一部に慢性の腫れや鼻と喉の窪みに痰が見つかったため、鼻とのどの間にある上咽頭に薬品を塗る“Bスポット治療”を受け始めたことを明かし