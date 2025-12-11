ちっちゃくて可愛くて、レトロでおしゃれ！全部盛りなミニトイデジで遊んでみた 実は昔、写真部だったことがあります。といっても部活動は苦手で、幽霊部員だったけれど、写真を撮ることはずっと好きでした。 当時は「デジカメ」が主流でしたが、次第にインスタントカメラやフイルムカメラにも興味を持つように。憧れのカメラは高くて、学生の私には買えなかったけれど、代わりにバイト代やお小遣いを貯めて集めたのが「ト