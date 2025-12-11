東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.02高値156.94安値155.80 157.85ハイブレイク 157.39抵抗2 156.71抵抗1 156.25ピボット 155.57支持1 155.11支持2 154.43ローブレイク ユーロドル 終値1.1695高値1.1700安値1.1622 1.1801ハイブレイク 1.1750抵抗2 1.1723抵抗1 1.1672ピボット 1.1645支持1 1.1594支持2 1.1567ロ&#12