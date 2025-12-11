酒飲みに人気の高いおつまみ「柿ピー」。コンビニなどですぐに買えるので、家に帰ってすぐに一杯やりたいときにもいいですよね。そんな柿ピーの楽しみ方の幅をさらに増やすお手軽レシピをご紹介します。 柿の種＆ピーナッツのアレンジおつまみ 今回選んだのは、どれも工程がシンプルですぐに試せるものばかり。甘くしたり、パンとあわせてボリュームを出したり、気軽にアレンジを楽しんでみてください！ 韓国海苔とあわせて味変