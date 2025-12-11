全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。鹿児島の人気店“NOODLE LABORATORY金斗雲”。Yahoo！主催「次世代ラーメン決定戦」準優勝、「食べログ」鹿児島ランキング1位（2019〜2020年）、KTS鹿児島「ラーメン王決定戦」5年連続出場の実力店だ。なんとこの“金斗雲”が2025年5月にイオンスタイル板橋前野町店のフードコートにオープンしている。「特製黒雲」を注文。具はチャーシュー、細切れチャーシュー、味玉、