【ビリャレアル（スペイン）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は10日、各地で1次リーグ第6戦が行われ、コペンハーゲン（デンマーク）の鈴木淳之介はアウェーのビリャレアル（スペイン）戦にフル出場した。チームは3―2で競り勝ち、2勝1分け3敗で勝ち点を7とした。アヤックス（オランダ）の板倉滉はカラバフ（アゼルバイジャン）戦で後半20分までプレーした。チームは4―2で初勝利を挙げ、勝ち点3。アーセナル