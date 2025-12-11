フィリーズのデイブ・ドンブロウスキー編成本部長（69）は10日（日本時間11日）、フロリダ州オーランドで行われたルール5ドラフト後にメディア対応し、先発投手の補強について言及した。同氏は西武からポスティングシステムを利用した今井達也投手について、代理人のスコット・ボラス氏と話をしたか報道陣に質問されると「それについては何も言えない」とコメント。今井本人の渡米時期が近付いているが「何も言えない」と繰り