内視鏡検査はがんなどの病気を早期発見するのに、非常に役立つ検査です。特に、現在では「AI内視鏡検査」という非常に精度が高い検査も登場しています。今回は、「名古屋むらもと内視鏡クリニック栄院」の村元先生に、AI内視鏡検査の普及が期待される将来について、教えていただきました。 監修医師：村元 喬（名古屋むらもと内視鏡クリニック 栄院） 昭和大学医学部卒業。その後、昭和大学病院消化器内科入局、国立がん研究