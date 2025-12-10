ADHD（注意欠如・多動性障害）は、集中力の維持の難しさ・衝動的な行動・多動性が目立つなどの特徴を持つ発達障害の一つです。 その症状は子どもから大人まで幅広い年齢層にみられ、学業や仕事、人間関係に影響を及ぼすこともあります。 親として子どもの成長に不安を抱えることがある一方で、本人は自分の症状に気づきにくく、周囲との違いや困難を自覚しづらいことも少なくありません。 本記事では、ADHDの方への接し方などに