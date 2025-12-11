アイリスオーヤマは12月22日から、揚げ物や焼き物の調理をよりジューシーに仕上げる「過熱水蒸気エア フライヤー（FV-M30A-C）」を通販サイトや家電量販店で順次発売する。公式通販価格は1万9800円。●中に水や食材を入れるだけ 手入れも簡単新製品は、油を使わずに高温の熱風で食材を調理するエア フライヤーで、独自の「スチームモード」を搭載するのが特徴だ。油の後処理が不要なほか、中に水や食材を入れる簡易な操作だけ