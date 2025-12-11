男性アイドルグループ「ふぉ〜ゆ〜」の年末恒例となったライブエンターテインメントショー『ENTA!』の第8弾『ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW』が2025年12月12日(金)の東京公演を皮切りに、横浜、大阪、名古屋で開催される。【写真】『ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW』の製作発表会見に登壇したふぉ〜ゆ〜の4人歌、ダンス、コメディ、トークなど、経験豊富なふぉ〜ゆ〜ならではのステージが繰り広げられる『ENTA!』は、毎年恒例の新曲披露