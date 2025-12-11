他の電話よりもお気に入り社員との会話が優先！【漫画】本作を読むブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、実話ベースの“職場の濃すぎる人間模様”を描き続けている、ぷく子( @pukukoOL )さん。現役Webデザイナーであり、これまで多様な職場を渡り歩いた経験から生まれるエピソードは、どれも「ほんとにそんな人存在する!?」と読者をざわつかせるものばかりだ。中でも人気が高いのが、周囲を振り回し、態度をくるりと変えるモンスタ