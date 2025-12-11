インフルエンサーの主人公（金丸紗希）が、11日発売の『週刊ヤングジャンプ』2号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】魅力的なボディを惜しみなく披露した主人公（金丸紗希）今年の春に「雑誌の表紙になりたい」と夢を語った主人公がついに初表紙を飾る。そして、今回のグラビアはTikTokでバズっている「#引きこもりが海で水着になるまであと○日」との連動企画。“主人公”らしく、ビーチで王道水着、ベッドで