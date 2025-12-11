俳優のおしの沙羅が、11日発売の『週刊ヤングジャンプ』2号（集英社）のセンターグラビアに登場する。【写真】一切の妥協のない至高の芸術的グラビアを披露したおしの沙羅おしのは、1995年6月3日生まれ、東京都出身。「忍野さら」として、2015年にレースクイーンとしてデビューし、翌年からグラビア活動をスタート。“完売クイーン”と呼ばれ人気を博し、17年には20誌以上の表紙を飾る。人気絶頂のなか、25歳でグラビア引退を