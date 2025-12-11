俳優の竹内涼真と町田啓太がダブル主演を務める映画『10DANCE（テンダンス）』が18日から動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信されるのに先立って、新場面カットが公開された。【場面カット】新たに公開された『10DANCE（テンダンス）』1シーン原作は、井上佐藤による同名漫画（講談社「ヤングマガジン」連載）。竹内が演じるのは、ラテンダンス日本チャンピオンでありながらある理由から国内の大会にこだわる男・鈴木信