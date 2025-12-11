Image: DAMD ハイブリッド車がレトロな見た目に。2008年にホンダが出したコンパクトミニバンの「フリード」。ちょっとずつマイナーチェンジを繰り返し、今は3代目が売られています。いずれもフロント周りがその時代を反映したデザインという印象ですが、横長ヘッドライトや細いグリルなどがありきたり。ちっとも個性を感じないんですよねぇ。全くの別モノになっちゃう自動車用カスタムパーツ