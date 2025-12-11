2024年に『R-1グランプリ』史上初となるアマチュアファイナリストとなり、大きな注目を集めたどくさいスイッチ企画。同年3月に会社を辞め、5月に関東へ移住、そして今年8月にアミューズに所属した。『R-1』決勝進出を機に人生が一変したどくさいスイッチ企画にインタビューし、影響を受けた芸人やネタに関するこだわりなどを聞いた。どくさいスイッチ企画――どくさいスイッチ企画さんといえばスーツ姿ですよね。もともと会社員を