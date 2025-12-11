小笠原慎之介を指導した長坂秀樹氏推奨…球速アップに繋がる“股関節回し”投球パフォーマンスを向上させるには、股関節の使い方が鍵になる。うまく使えないと、なかなか球速が上がらない。MLBのナショナルズで今季23試合に登板した小笠原慎之介投手を中学時代に指導し、神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんが効果的な股関節トレーニングを紹介している。投球において股関節は、“動きの