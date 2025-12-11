【モデルプレス＝2025/12/11】俳優の竹内涼真と町田啓太がW主演を務めるNetflix映画「10DANCE」（12月18日世界配信）より、新カットが公開された。【写真】竹内涼真＆町田啓太が熱く見つめ合う「10DANCE」新カット◆竹内涼真＆町田啓太の視線が熱く絡み合う「10DANCE」新カット解禁この度、「ダンス」だけでなく、本作が持つもうひとつの魅力である、竹内演じる主人公・鈴木信也（すずきしんや）と、町田演じるもう1人の主人公・杉