【モデルプレス＝2025/12/11】国内でクマの被害が相次いでいることを受け、公開時期を延期していた鈴木福主演の映画『ヒグマ‼』の新たな公開日が2026年1月23日に決定。公開日決定にあたり、製作委員会、監督・脚本を務めた内藤瑛亮監督、鈴木よりコメントが発表された。【写真】公開延期を発表していた映画で主演務めた元子役俳優、血だらけの姿◆映画「ヒグマ!!」公開日決定公開日決定に伴い、新たな公開日の予告編と新ビジ